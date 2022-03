Wie man mit dem Kauf und Verkauf von Bitcoin Geld verdient

Lesezeit: 3 min

Möchten Sie mit dem Kauf und Verkauf von Bitcoin Geld verdienen? Wenn ja, hier ist, was Sie über Bitcoin-Handel wissen sollten.

Es besteht kein Zweifel daran, dass es im Internet viele Geschichten von Menschen gibt, die mit Bitcoin eine Menge Geld verdienen. Satoshi Nakamoto führte Bitcoin als eine alternative Zahlungsmethode ein. Der Hauptzweck von Bitcoin war es, Menschen die Möglichkeit zu geben, Werte ohne Vermittler wie Regierungen und Banken zu übertragen. Aber Bitcoin ist jetzt mehr als eine digitale Währung. Er ist auch ein handelbarer Vermögenswert, mit dem einige Leute gutes Geld verdienen. Daher nutzen einige Leute Plattformen wie Öl profit, um mit dieser Kryptowährung zu handeln.

Die meisten Menschen wagen sich heute in die Welt der Kryptowährungen in der Hoffnung, Geld zu verdienen. Einige Menschen verlieren jedoch Geld, während andere zu früh aufgeben. Das liegt daran, dass sie nicht verstehen, wie man mit dem Kauf und Verkauf von Bitcoin Geld verdienen kann.

Der Sektor der Kryptowährungen steckt noch in den Kinderschuhen, aber Bitcoin gehört zu den wertvollsten Kryptowährungen auf dem aktuellen Markt. Daher zieht er viele Menschen an, von Händlern über Investoren bis hin zu Betrügern. Aus diesem Grund muss jeder, der neu in diese Kryptowährung einsteigt, vorsichtig sein, um zu vermeiden, dass er Geld verliert, wenn er versucht, mit seinen Geschäften einen Gewinn zu erzielen.

Können Sie mit dem Kauf und Verkauf von Bitcoin Geld verdienen?

Ja. Viele Menschen haben mit dem Kauf und Verkauf von Bitcoin gutes Geld verdient. Wie andere virtuelle Währungen auch, ist Bitcoin von Natur aus volatil. Diese Volatilität macht Bitcoin zwar zu einer risikoreichen Investition oder Anlage, bietet aber auch die Möglichkeit, mit ihm zu handeln und Gewinne zu erzielen.

Im Idealfall melden Sie sich bei einer solchen digitalen Plattform an und laden Ihr Konto mit Fiat-Geld auf. Danach können Sie mit dem Kauf und Verkauf von Bitcoin beginnen. Verschiedene Krypto-Börsen akzeptieren verschiedene Zahlungsmethoden, darunter Banken und Kreditkarten. Wählen Sie daher eine Kryptowährungsbörse, die Ihre bevorzugte Zahlungsmethode akzeptiert.

Viele Menschen verdienen gutes Geld mit dem Online-Handel mit Bitcoin. Obwohl das tägliche Handelsvolumen von Kryptowährungen im Durchschnitt nur etwa 1 % des gesamten Devisenmarktes ausmacht, schafft die Volatilität der Währung Möglichkeiten für den Kauf und Verkauf von Bitcoin, um Gewinne zu erzielen. So können Sie sich an kurzfristigen Geschäften beteiligen.

Wie man mit dem Handel von Bitcoin Geld verdient

Sie können beim Kauf und Verkauf von Bitcoin auf zwei Arten Geld verdienen. Je nachdem, wie schnell Sie Geld verdienen wollen, können Sie kaufen und halten oder kurzfristige Geschäfte tätigen.

Kaufen und Halten

Diese Strategie wird auch als Buy and HODL bezeichnet. Sie beinhaltet den Kauf von Bitcoins und das Halten dieser für einen längeren Zeitraum. Die meisten Anleger, die viel Geld zu investieren haben, mögen diese Strategie. Im Idealfall kaufen sie Bitcoin und fügen sie ihrem Portfolio für Monate oder sogar Jahre hinzu.

In der Regel verteilen versierte Anleger den Löwenanteil ihres Portfolios auf Anleihen und Aktien. Nur ein winziger Prozentsatz ihres Portfolios fließt in risikoreiche Anlagen wie Bitcoin. Das liegt daran, dass die Volatilität von Bitcoin sie zu einer riskanten Investition macht.

Idealerweise beobachten Menschen, die ihren Bitcoin kaufen und behalten, den Kryptomarkt, um die Dauer zu bestimmen, in der sie diesen digitalen Vermögenswert in ihrem Portfolio behalten. In der Vergangenheit ist der Wert von Bitcoin langfristig gestiegen. Daher möchten einige Anleger ihre Token behalten und sie verkaufen, wenn der Preis deutlich steigt.

Kurzfristiger Handel

Einige Leute verdienen Geld mit dem Kauf und Verkauf von Bitcoin auf kurze Sicht. Die Volatilität von Bitcoin bedeutet, dass sein Preis innerhalb eines kurzen Zeitraums dramatisch fällt und steigt. Daher verfügen erfolgreiche Krypto-Händler über ausgezeichnete technische und analytische Fähigkeiten, um die Entwicklung von Bitcoin zu studieren und fundierte Entscheidungen zu treffen. So können diese Händler Bitcoins Kursrückgänge und -steigerungen vorhersagen.

Je nach ihren Preiserwartungen gehen diese Händler Short- oder Long-Positionen ein. Auf diese Weise können diese Händler sowohl in bärischen als auch in bullischen Märkten Gewinne erzielen.

Abschließender Gedanke

Um mit dem Kauf und Verkauf von Bitcoin gutes Geld zu verdienen, ist ein gutes Verständnis des Kryptomarktes erforderlich. Außerdem sollten Händler diese Kryptowährung analysieren, um vorherzusagen, wann der Preis steigen oder fallen wird. Auf diese Weise können Sie wissen, wann Sie Bitcoins kaufen oder verkaufen sollten, um mehr Gewinne zu erzielen.

Quelle: pixabay