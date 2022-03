Russisches Öl wird trotz harter Sanktionen weiterfließen – aber nicht nach Europa

Lesezeit: 2 min

Trotz des von den USA angeführten Importverbots für russisches Öl, das auch einige Verbündete Washingtons umsetzen werden, wird russisches Öl weiterhin in erheblichen Mengen in verschiedene führende Ölimportländer fließen.

„In Bezug auf den Ölhandel ist es daher falsch anzunehmen, dass alle etwa elf Millionen Barrel pro Tag (bpd) des russischen Ölangebots irgendwie aus der globalen Angebots-/Nachfragematrix entfernt wurden“, so „Oilprice.com“.

In der vergangenen Woche räumte der russische Energieminister Alexander Nowak ein, dass die neuen US-geführten Sanktionen gegen russisches Öl „neue Herausforderungen im Zusammenhang mit Unterbrechungen der Lieferkette, der Versicherung von Schiffen, die unsere Produkte transportieren, und mit Fragen der Finanzierung und Zahlung“ bieten.

Er fügte jedoch hinzu: „Diese Probleme werden derzeit gelöst (…) und die Kunden kaufen es [russisches Rohöl] gerne.“ In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass Russland trotz des Preisnachlasses von über 30 US-Dollar pro Barrel, der derzeit auf Russlands Benchmark-Ural-Rohölsorte im Vergleich zu Brent angewendet wird, immer noch mehr pro Barrel verdient als vor der Invasion der Ukraine.

„Oilprice.com“ berichtet, „dass das Land trotz der US-Dollar-zentrierten Sanktionen gegen Russland alle seine Inlandsausgaben in Rubel bezahlt, sodass die Verfügbarkeit von US-Dollar oder der Wechselkurs zwischen US-Dollar und russischem Rubel in dieser Hinsicht keine Rolle spielt. Allerdings ist es ein sehr kluger Schachzug, Importeure von russischem Gas aus „unfreundlichen Ländern“ für russisches Gas in Rubel bezahlen zu lassen, da dies die russische Währung stützt, was einen positiven psychologischen Effekt auf diejenigen hat, die Geld in dieser Währung erhalten. Und drittens wird Russland ohnehin nicht ohne US-Dollar oder andere harte Währungen sein, da es sicherlich auf einen fortgesetzten massiven Öl- und Gas- und sonstigen Handel mit China und Indien zählen kann.“

China zum Beispiel verfüge über eine breite Palette von Wegen und Mitteln, um Sanktionen jeglicher Art zu umgehen. China machte zum Zeitpunkt der Sanktionen gegen den Iran vor 2016 oder der Sanktionen nach 2018 kein Geheimnis daraus, dass es seine „Bank of Kunlun“ als wichtigstes Finanzierungs- und Clearinginstrument für seine Geschäfte mit dem Iran nutzen würde.

Die Bank of Kunlun verfügt in dieser Hinsicht über beträchtliche operative Erfahrung, da sie während der UN-Sanktionen gegen Teheran zwischen 2012 und 2015 zur Abwicklung von Ölimporten im Wert von mehreren zehn Milliarden Dollar verwendet wurde. Die meisten Abrechnungen der Bank während dieser Zeit erfolgten in Euro und chinesischen Renminbi und wurde 2012 vom US-Finanzministerium für Geschäfte mit dem Iran sanktioniert. Chinas Geschick und bewährte Methodik bei der Umgehung von Sanktionen ermöglichten es dem iranischen Außenminister Mohammad Zarif, bereits im Dezember 2018 auf dem Doha-Forum zu erklären: „Wenn es eine Kunst gibt, die wir im Iran perfektioniert haben, [die] wir lehren können für andere um einen Preis, es ist die Kunst, Sanktionen zu umgehen.“

Was erwartet Deutschland aufgrund der Sanktionen gegen Russland?

Ein Stopp russischer Energieimporte kann einer Studie zufolge eine ähnliche Wirtschaftskrise in Deutschland auslösen wie die Corona-Pandemie. Ein Embargo wegen des Einmarsches in der Ukraine führe zu einer langanhaltenden Rezession, die nach sechs Quartalen mit einem Minus von etwa drei Prozent ihren Höhepunkt erreiche, geht aus der am Dienstag veröffentlichten Untersuchung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) hervor. „Die Schwere der Rezession ist demnach vergleichbar mit der Rezession, die durch die Corona-Pandemie verursacht wurde und kann dementsprechend mit zielgenauer makroökonomischer Wirtschaftspolitik deutlich begrenzt werden“, so die Autoren Christian Bayer, Alexander Kriwoluzky und Fabian Seyrich. Gleichzeitig würde ein Importstopp zu einem Anstieg der Inflation um bis zu 2,3 Prozentpunkte führen.

Durch ein Embargo würden hohe Kosten entstehen, um den Wegfall der russischen Energieträger zu kompensieren. Darin enthalten seien aber auch ohnehin notwendige Investitionen für die Energiewende, die nun vorgezogen würden. „Eine stimulierende Fiskalpolitik, die hier Investitionsanreize setzt, kann daher die kurz- wie langfristigen Kosten mildern“, hieß es. Wichtig sei aber auch, dass die Politik die Wirtschaft auf einen Lieferstopp vorbereite, um die Schwere des möglichen Schocks abzuschwächen.