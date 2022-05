Lesezeit: 2 min

Fluch oder Segen? Der Analyst für Energie- und Atom-Politik, Mycle Schneider, empfiehlt einen nüchternen Blick auf die Kernenergie. Und entzaubert im Gespräch mit den Deutschen Wirtschaftsnachrichten zahlreiche Mythen.

Mehr zum Thema : Technologie > Strompreis > Frankreich > Atomkraftwerk > Russland > Atomkraft > DWN-Magazin > Benachrichtigung über neue Artikel : Technologie

Strompreis

Frankreich

Atomkraftwerk

Russland

Atomkraft

DWN-Magazin



Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Wir wollten Sie eigentlich als Atomkraftgegner interviewen, aber Sie sagten, dass Sie diese Aufteilung in ein Lager der Kernenergie-Befürworter und der Kernenergie-Gegner für nicht sinnvoll halten. Warum?

Mycle Schneider: Sie sind Journalist. Mein Beruf ist internationaler Analyst und Berater für Energie- und Atompolitik, nicht Gegner oder Befürworter von irgendwas. Pro-Atomlobbyisten verwenden Labels wie „Atomkraftgegner“ oder „Anti-Atom-Aktivist“ inzwischen systematisch, etwa bei der Manipulation von Wikipedia-Seiten oder auf Twitter, mit dem Ziel, unabhängige Experten zu diskreditieren, nicht, um sie zu beschreiben.

Die Debatte um die Atomkraft wird inzwischen nahezu faktenfrei geführt. Ein Desaster. Es wird so getan, als sei alles eine Frage der Meinung, als gäbe es keine Fakten. Wir tragen mit einem internationalen Expertenteam, darunter Forscher aus top Universitäten und Think Tanks wie Harvard und Chatham House im "World Nuclear Industry Status Report" jedes Jahr Hunderte Seiten Fakten und Analysen zusammen. Der Status Report gilt als Referenz, gilt als Pflichtlektüre an vielen Universitäten, ist beliebt bei Politikern und NGOs, wird als zuverlässige Quelle geschätzt von taz bis Wirtschaftswoche, von Washington Post bis Wall Street Journal. Bedienen Sie sich.

Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Immer wieder ist von einer weltweiten Renaissance der Kernenergie zu hören. Wie stark nimmt die Bedeutung der Kernenergie zu?

Mycle Schneider: ... Der gesamte Artikel ist nur für unsere Premium-Abonnenten verfügbar. Bestellen Sie hier unser neuestes Produkt nur für Premium-Kunden im digitalen Monatsabo für nur 16,99 Euro/Monat. Lesen Sie uns, verteilen Sie uns, empfehlen Sie uns. Oder werten Sie Ihr bestehendes Online-Abo zum nächstmöglichen Wechsel-Termin (diesen finden Sie unter "MeinProfil") auf und bestellen Sie das DWN Premium Jahresabo. Eine einfache E-Mail an unseren Leserservice genügt. Wir kümmern uns um alles. Sie erhalten unbegrenzten Zugriff auf sämtliche DWN-Artikel im Netz, den täglichen exklusiven Newsletter und das DWN-ePaper als informativen Input für unterwegs. In Ihrem ePaper finden Sie dann auch alle exklusiven Texte für unsere Premium-Mitglieder.

Seien Sie flexibel und unabhängig – lesen Sie DWN wann und wie Sie wollen! Sie sind an älteren Ausgaben interessiert? Dann stöbern Sie doch in unserem Archiv aller erschienenden DWN-Magazin-Ausgaben.

Kennen Sie schon unser ePaper? Bestellen Sie hier unser neuestes Produkt nur für Premium-Kunden im digitalen Monatsabo für nur 14,99 Euro/Monat. Lesen Sie uns, verteilen Sie uns, empfehlen Sie uns. Oder werten Sie Ihr Online-Abo auf und bestellen Sie noch heute das DWN Premium Jahresabo. Sie erhalten unbegrenzten Zugriff auf sämtliche DWN-Artikel im Netz, den täglichen exklusiven Newsletter und das DWN-ePaper als informativen Input für unterwegs. Seien Sie flexibel und unabhängig – lesen Sie DWN wann und wie Sie wollen! Sie sind an älteren Ausgaben interessiert? Dann stöbern Sie doch in unserem Archiv aller erschienenden DWN-Magazin-Ausgaben.

LESEN SIE AUCH DAS GESAMTE INTERVIEW MIT DEM DIPLOMINGENIEUR FÜR KERNENERGETIK UND INTERNATIONAL RENOMMIERTEN FACHMANN FÜR SICHERHEITSFRAGEN IN RISIKO-INDUSTRIEN, MANFRED HAFERBURG: