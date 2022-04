Neue Kaltzeit? Frankreich erlebt kälteste Aprilnacht seit 1947

Lesezeit: 1 min

In Frankreich wurde Anfang April ein neuer Kälterekord aufgestellt. Es ist nicht der erste Kälterekord, der in den vergangenen Monaten in Europa aufgestellt wurde.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, diese Funktion ist den Abonnenten der DWN vorbehalten.

Bei einer Temperatur von minus zehn Grad Celsius haben sich Eiskristalle, umgangssprachlich auch Eisblumen genannt, an einem Fenster gebildet.. (Foto: dpa) Foto: Patrick Pleul

Lesen Sie in diesem Artikel: Welche Tiefstwerte Anfang April gemessen wurden

Welche Kälterekorde zuletzt in Europa aufgestellt wurden article:full_access