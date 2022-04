Ford liefert in der Türkei erste E-Nutzfahrzeuge aus - und will das Land zu einem neuen E-Hotspot ausbauen

Lesezeit: 2 min

Alle denken beim Thema E-Mobilität überwiegend nur an Tesla in Ostdeutschland. Doch hat der US-Autobauer Ford in der Türkei ähnliche Pläne - und die sind gigantisch.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, diese Funktion ist den Abonnenten der DWN vorbehalten.

Der vollelektrische Ford Transit mit Solarpanelen auf dem Dach. (Foto: dpa) Foto: Peter Dejong

Lesen Sie in diesem Artikel: wie viele neue E-Transporter von Ford bereits bestellt sind

wie Ford die Türkei zu einem Zentrum für E-Mobilität ausbauen will

wie groß die Wachstumsprognosen für den Markt für E-Nutzfahrzeuge sind article:full_access