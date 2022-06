Falscher Klitschko blamiert Bürgermeister in ganz Europa

Lesezeit: 2 min

Ein Nachahmer hat sich in mehreren europäischen Rathäusern per Telefon als Vitali Klitschko ausgegeben. Bürgermeister in ganz Europa sind darauf hereingefallen.

Der echte Klitschko fordert nun Ermittlungen. (Foto: dpa) Foto: Markus Schreiber

In betrügerischen Fake-Anrufen hat sich ein Unbekannter fälschlicherweise als Vitali Klitschko, Bürgermeister von Kiew, ausgegeben - und mit dem Bluff für Aufregung in Rathäusern quer durch...

