Lesezeit: 2 min

Die Bank of Canada hat den Leitzins um 100 Basispunkte angehoben - so stark wie zuletzt keine andere große Notenbank. Und weitere Schritt sind schon in Planung.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, diese Funktion ist den Abonnenten der DWN vorbehalten.

Kanadas Premier Justin Trudeau muss sich neben der hohen Inflation auch auf fallende Vermögenspreise und eine Rezession einstellen. (Foto: dpa) Foto: Riley Smith

Lesen Sie in diesem Artikel: Wie Kanadas Notenbank die Märkte überrascht hat

Wie sich in Inflation und Wirtschaftswachstum entwickeln

Welche weiteren Schritt die Notenbank als nötig erachtet article:full_access