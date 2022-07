Lesezeit: 1 min

Als Antwort auf den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag will Russland ein eigenes internationales Kriegstribunal schaffen. Mehrere andere Staaten haben bereits Interesse an einer Teilnahme bekundet.

Als Antwort auf den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag (im Bild) will Russland ein eigenes Tribunal schaffen (Foto: dpa) Foto: Guus Schoonewille

