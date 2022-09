Lesezeit: 3 min

Michail Gorbatschow wurde in Deutschland sehr verehrt. In Russland war das anders. Warum ist das so und welche Fehler hat er in den Augen der Russen begangen?

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, diese Funktion ist den Abonnenten der DWN vorbehalten.

Michail Gorbatschow gilt als Wegbereiter der Deutschen Einheit. (Foto: dpa) Foto: Bernd von Jutrczenka

Lesen Sie in diesem Artikel: Warum die Russen ein Problem mit Gorbatschow haben

Was er unterschätzt hat

Wie Gorbatschow zu Wladimir Putin stand article:full_access