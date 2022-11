Lesezeit: 3 min

Der Vorstandsvorsitzende des weltgrößten Chemiekonzerns sieht massive Verluste an Wettbewerbsfähigkeit in Europa. Gehe alles so weiter wie bisher, werde der Kontinent überholt.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, diese Funktion ist den Abonnenten der DWN vorbehalten.

Der Vorstandsvorsitzende von BASF, Martin Brudermüller, warnt vor dem Verlust der Wettbewerbsfähigkeit Europas. (Foto: dpa) Foto: Uwe Anspach

Lesen Sie in diesem Artikel: Welche Faktoren Europas Wettbewerbsfähigkeit beschädigen

Warum BASF das Engagement in Deutschland reduzieren wird

Welche mediale Stimmungsmache gegen ein bestimmtes Land der BASF-Chef beklagt article:full_access