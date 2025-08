Panorama

Gesundheitsreport 2025: Sitzen, Stress, schlechter Schlaf – die unsichtbaren Gesundheitsfallen

Gesund leben – das wünschen sich viele. Doch wie steht es wirklich um Bewegung, Ernährung und Stressbewältigung in Deutschland? Der aktuelle Gesundheitsreport zeigt alarmierende Zahlen – und stellt die Frage: Warum scheitern so viele an den Grundlagen eines gesunden Lebensstils?