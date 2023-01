Lesezeit: 5 min

Russland wird seit Monaten von Explosionen an kritischer Infrastruktur heimgesucht. Laut US-Sicherheitskreisen handelt es sich dabei um Sabotage-Akte unter Leitung der CIA. Auch andere Geheimdienste seien mit Schläferzellen in Russland aktiv.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, diese Funktion ist den Abonnenten der DWN vorbehalten.

Dieses Bild, das aus einem Video des Telegrammkanals CHUVASHIYA BEZ TSENZURY stammt, zeigt Flammen und Rauch nach einer Gasexplosion in der Nähe des Dorfes Jambachtino. Bei einer großen Explosion an einer Gasleitung in der russischen Teilrepublik Tschuwaschien sind drei Arbeiter ums Leben gekommen. (Foto: dpa)

Foto: Uncredited