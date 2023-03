Lesezeit: 3 min

China Volkskongress wird auf seiner diesjährigen Sitzung nicht nur mehr Geld für die Streitkräfte billigen, sondern auch die Neubildung der Regierung absegnen. Was ist vom neuen Premier Li Qiang zu halten?

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, diese Funktion ist den Abonnenten der DWN vorbehalten.

Sicherheitsbeamte marschieren in Formation vor der Großen Halle des Volkes in Peking. Chinas Nationaler Volkskongress (NVK), das oberste gesetzgebende Organ des Landes, beginnt am Sonntag seine jährliche Sitzung. (Foto: dpa)

Foto: Ng Han Guan