Lesezeit: 2 min

China erzielt einen weiteren Erfolg gegen den US-Dollar. Der Handel mit Brasilien soll künftig nur noch in den Währungen der beiden Länder abgewickelt werden.

Mehr zum Thema : Weltwirtschaft > Dollar > Südamerika > China > Benachrichtigung über neue Artikel : Weltwirtschaft

Dollar

Südamerika

China



Wie die brasilianische Regierung am Mittwoch mitteilte, haben sich China und Brasilien darauf geeinigt, den bilateralen Handel künftig nur noch in ihren eigenen Währungen abzuwickeln und auf den US-Dollar als Zwischenhändler zu verzichten.

Die Vereinbarung ermöglicht es China und Brasilien, ihre umfangreichen Handels- und Finanztransaktionen direkt abzuwickeln, indem sie Yuan gegen Reais und umgekehrt tauschen, anstatt den Umweg über den Dollar zu nehmen.

"Es wird erwartet, dass dies die Kosten senkt, den bilateralen Handel weiter fördert und Investitionen erleichtert", zitiert AFP aus einer Erklärung der brasilianischen Agentur für Handels- und Investitionsförderung (ApexBrasil).

China ist der größte Handelspartner Brasiliens, der größten Volkswirtschaft Lateinamerikas. Der bilaterale Handel zwischen den beiden Staaten erreichte im vergangenen Jahr ein Rekordvolumen von 150,5 Milliarden Dollar.

Das Abkommen, das auf eine vorläufige Vereinbarung vom Januar folgt, wurde nach einem hochrangigen chinesisch-brasilianischen Wirtschaftsforum in Peking bekannt gegeben.

Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva sollte ursprünglich im Rahmen eines hochkarätigen China-Besuchs an dem Forum teilnehmen, musste seine Reise jedoch auf unbestimmte Zeit verschieben, nachdem er am Sonntag an einer Lungenentzündung erkrankt war.

Die Industrial and Commercial Bank of China und die chinesische Bank of Communications BBM werden die Transaktionen durchführen, sagten Beamte. China hat ähnliche Währungsgeschäfte mit Russland, Pakistan und mehreren anderen Ländern abgeschlossen.

Yuan überholt Euro in Brasiliens Währungsreserven

Der chinesische Yuan hat den Euro überholt und ist nun die zweitwichtigste Währung in den brasilianischen Fremdwährungsreserven, wie aus einem Bericht der brasilianischen Zentralbank vom Freitag hervorgeht. Dies spiegelt die sich vertiefenden wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Brasiliens und seinem größten Handelspartner China wider.

Bis 2018 war der Yuan in den brasilianischen Devisenreserven überhaupt nicht vertreten. Nun machte er Ende des letzten Jahres 5,37 Prozent der brasilianischen Zentralbankbestände aus und übertrifft damit den Anteil des Euro in Höhe von 4,74 Prozent, wie Reuters berichtet. Der US-Dollar dominiert weiterhin und machte im letzten Jahr 80,42 Prozent der gesamten brasilianischen Währungsreserven aus.

China ist der Hauptabnehmer von Eisenerz, Sojabohnen, Fleisch, Zucker und Zellstoff aus Brasilien. In ihrem Jahresbericht über die Währungsreserven erklärte die brasilianische Zentralbank, dass sich die Zusammensetzung des Portfolios im Vergleich zum Vorjahr nicht wesentlich verändert habe, als sie sich um eine Diversifizierung ihrer strategischen Allokationen bemüht habe, einschließlich eines erhöhten Engagements in Yuan und Gold.