Einen Tag nach der Bürgerschaftswahl in Bremen ist die Ernüchterung bei den Grünen groß. In Bremen und in Berlin beginnt die Suche nach den Ursachen des Debakels. Eine der Verantwortlichen der Niederlage, die Verkehrssenatorin Maike Schaefer, hat ihren Rücktritt bereits angekündigt.

Ricarda Lang, Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, spricht nach den Gremiensitzungen ihrer Partei auf einer Pressekonferenz. (Foto: dpa) Foto: Julian Weber

