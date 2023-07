Lesezeit: 4 min

In den USA sinkt der Preisdruck, das Ende der Dollar-Hausse deutet sich an, und der Marktkonsens sieht Zinssenkungen in den USA im kommenden Frühjahr. Aber die Inflationspessimisten sind noch nicht bereit, das Handtuch zu werfen.

Der US-Dollar schwächelt. (Foto: dpa) Foto: Arno Burgi

Lesen Sie in diesem Artikel: Was für ein nahendes Ende des laufenden Zinserhöhungszyklus in den USA spricht

Warum dem US-Dollar ein Trendwechsel bevorstehen könnte

