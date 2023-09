Lesezeit: 3 min

Die Armenier in Bergkarabach und Aserbaidschan bestätigen, dass ein Waffenstillstand vereinbart wurde, nachdem mehrere Zivilisten getötet und verletzt wurden.

Auf diesem vom aserbaidschanischen Verteidigungsministerium zur Verfügung gestellten Videostandbild ist eine Explosion über einem Gebiet zu sehen, in dem sich nach aserbaidschanischen Angaben Stellungen der armenischen Streitkräfte in Berg-Karabach befinden. (Foto: dpa/Defense Ministry of Azerbaijan)

Nach dem Großangriff Aserbaidschans auf seine Region Bergkarabach legen die dort ansässigen Armenier ihre Waffen nieder. Die Truppen der ethnischen Armenier in Bergkarabach erklärten am Mittwoch, sie hätten einem von russischen Friedenstruppen vermittelten Waffenstillstand zugestimmt, der am Mittag in Kraft trete.

Die russische Nachrichtenagentur Interfax berichtete, die Vereinbarung sehe eine Entwaffnung und Auflösung der armenischen Kräfte in dem aserbaidschanischen Gebiet vor. Die aserbaidschanische Regierung bestätigte die Waffenruhe, äußerte sich aber zunächst nicht zu deren Details.

Aserbaidschan hatte am Dienstag einen Großangriff gegen seine mehrheitlich von Armeniern bewohnte Kaukasus-Region Bergkarabach begonnen und diesen am Mittwoch fortgesetzt. Aserbaidschan könne separatistische Truppen auf seinem Territorium nicht dulden, hatte die Regierung in Baku erklärt.

Nach bisherigen Angaben Armeniens wurden dabei mindestens 32 Menschen getötet. Der frühere Regierungschef der Armenier in Bergkarabach, Ruben Wardanjan, sagte Reuters am Mittwoch, annähernd 100 Menschen seien getötet und Hunderte verletzt worden.

Der Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan um Bergkarabach schwelt seit Jahrzehnten. Die Region gehört nach internationalem Recht zu Aserbaidschan. In Bergkarabach herrscht eine autonome Regierung mit engen Verbindungen zu Armenien. Der Konflikt mündete wiederholt in Kriege zwischen den beiden ehemaligen Sowjetrepubliken.

Russland war lange Zeit als Ordnungsmacht in der Region unangefochten. Vor allem Armenien verließ sich auf russischen Beistand, sah sich aber zunehmend von dem Verbündeten im Stich gelassen, dessen Kräfte zum Teil in der Ukraine gebunden sind. Zuletzt hielt Armenien zur Verärgerung Russlands gemeinsame Manöver mit den USA ab.

Militärübung mit Armenien endet am Mittwoch wie geplant

Das US-Militär wird nach eigenen Angaben seine gemeinsame Übung mit armenischen Einheiten an diesem Mittwoch wie geplant beenden. Die für zehn Tage angesetzten Übung "Eagle Partner 2023", an der 85 Soldaten aus den USA und 175 aus Armenien teilnahmen, sei durch den Militäreinsatz von Aserbaidschan in Bergkarabach nicht beeinträchtigt worden, sagte ein Sprecher des US-Militärs am Mittwoch. "Wir wussten, dass sie Einsätze vornehmen, sahen jedoch zu diesem Zeitpunkt keine Gefahr für unsere Soldaten, und so blieben sie für die Dauer der Übung." Aserbaidschan hatte am Dienstag seinen Militäreinsatz in der Konfliktregion Bergkarabach begonnen und spricht von einem Anti-Terror-Einsatz.

In Bergkarabach leben überwiegend Armenier. Das Gebiet liegt aber inmitten von Armeniens Nachbarland Aserbaidschan, zu dem es völkerrechtlich auch gehört. 1991 sagte sich Bergkarabach von Aserbaidschan los, was international nicht anerkannt ist. Seither gab es mehrere kurze Kriege zwischen den Nachbarländern, die beide früher zur bis Ende 1991 bestehenden Sowjetunion gehörten. In den vergangenen Monaten verschlechterte sich die Lage der Bevölkerung in Bergkarabach, weil die einzige Straßenverbindung nach Armenien mit Billigung der aserbaidschanischen Regierung in Baku blockiert wurde. Appelle Armeniens an Russland blieben ungehört, die Regierung in Moskau kam ihrer Rolle als Schutzmacht nicht nach. Russland hat 2020 nach einem kurzen Krieg zwischen den beiden früheren Sowjetrepubliken Friedenstruppen in der Region stationiert. Im aktuellen Konflikt griffen sie nicht ein. Dass sich Armenien in der seit längerem angespannten Lage neu orientierte und mit den USA die Militärübung begann, verärgerte die Regierung in Moskau.

Aserbaidschan wiederum näherte sich in den vergangenen Jahren an die Türkei an. Diese hat wegen des Völkermordes an den Armeniern 1915 und 1916 - den die Türkei bestreitet - ein sehr belastetes Verhältnis zu Armenien. Die kleine Kaukasusrepublik liegt zwischen ihren großen Nachbarn Türkei und Aserbaidschan. Die Türkei, ein Nato-Mitglied, nimmt seit Jahren eine immer wichtigere Rolle in der gesamten Region ein und bemüht sich auch um Vermittlung mit Russland in dessen Krieg gegen die Ukraine. Aserbaidschan ist wegen seiner geostrategischen Lage wichtig - auch für Russland. Zudem verfügt es über erhebliche Energiereserven und verdient mit Gaslieferungen auch an die EU infolge des EU-Embargos gegen russisches Gas viel Geld.