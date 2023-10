Vermögende Kund:innen verstehen und optimal beraten

Lesezeit: 2 min

Das bestehende Portfolio mit spannenden Anlageklassen erweitern, steuerliche Regelungen geschickt nutzen und Vermögenswerte bewusst vererben oder vorzeitig schenken – das sind Themen, die vermögende Kundinnen und Kunden bewegen.

Das vertriebliche Potenzial ist groß – laut der Studie K42 der Allianz Kunde und Markt GmbH aus dem Jahr 2022 verfügen über 3,3 Millionen Menschen in Deutschland über ein Kapitalvermögen von mindestens 125.000 EUR. Vermögende Kundinnen und Kunden wohnen zumeist in der eigenen Immobilie, haben eine ausgeprägte Offenheit gegenüber Fonds und Wertpapieren und nutzen Lebens- und Rentenversicherungen als Vorsorgelösung. Digitale Informationsquellen und Services sind für die Zielgruppe nicht mehr wegzudenken – doch der Zugang gelingt nach wie vor am besten auf der persönlichen Ebene.

Rationale Menschen mit ausgeprägtem Markenbewusstsein

Vermögende Kundinnen und Kunden sind eher Vernunftmenschen. Sie treffen rationale Entscheidungen, insbesondere wenn es um ihre Finanzen geht. Im Alltag werden heimische und regionale Marken bevorzugt; das zeigt sich beispielsweise bei der Wahl des Finanzinstituts – hier liegen regionale Sparkassen und VR-Banken klar vorn.

Bei der Wahl des Versicherungspartners ist die Allianz mit deutlichem Abstand auf Platz 1. Die starke Marke Allianz, verbunden mit einer fairen und transparenten Beratung, bilden beste Voraussetzungen für eine erfolgreiche und vertrauensvolle Kundenbeziehung.

Diese Themen bewegen

In erster Linie geht es vermögenden Menschen darum, ihre Vermögenswerte sicher und rentabel anzulegen. Zinsprodukte und Aktieninvestments gehören zum Standard, darüber hinaus spielen weitere Anlageklassen – Stichwort Diversifikation – sowie der Blick auf die Rendite nach eventuellen Steuerabzügen eine wichtige Rolle. Und wer Vermögen hat, sucht Wege, wie er dieses bewusst auf die nächste oder übernächste Generation übertragen kann.

Es lohnt sich also, bei der Kapitalanlage weiterzudenken und sich mit allen oben genannten Themen zu beschäftigen.

Kapitalanlage weiterdenken

Wie kann ein bestehendes Portfolio auf breitere Beine gestellt und um die Renditechancen alternativer Anlagen erweitert werden?

Mit der Allianz PrivateFinancePolice beispielsweise. Damit erhalten Privatkunden Zugang zu einem global diversifizierten Portfolio mit derzeit fünf Anlageklassen und mehr als 1.000 Einzelinvestments. Die breite Streuung und die relativ geringe Abhängigkeit von den Entwicklungen an den Kapitalmärkten führen gerade in unruhigen Zeiten zu mehr Stabilität in den Kundenportfolios. So wirkt die PrivateFinancePolice als chancenorientierter und gleichzeitig stabilisierender Bestandteil innerhalb eines bestehenden Portfolios.

Flexibel investieren und Steuervorteile nutzen

Wie lassen sich steuerliche Vorteile einer fondsgebundenen Renten- oder Lebensversicherung nutzen?

Dafür eignet sich der Allianz SchatzBrief Invest – auch mit flexiblem Garantieniveau wählbar – oder die VermögensPolice Invest. Hier profitieren Vermögende von den steuerlichen Regelungen einer Rentenversicherung und können obendrein jederzeit und kostenlos Fondswechsel vornehmen. Mit dem Beratungsassistent InvestFlex vom Institut für Vorsorge- und Finanzplanung können Berater ihren Kundinnen und Kunden den Vorteil einer fondsgebundenen Rentenversicherung im Vergleich zu einer Direktanlage in Fonds mit wenigen Klicks aufzeigen.

Bewusst vererben oder zu Lebzeiten schenken

Wie können Vermögenswerte über Generationen hinweg mit Renten- oder Lebensversicherungen übertragen werden?

Das geht ganz komfortabel und ohne zusätzliche Notarkosten beispielsweise mit der PrivateFinancePolice, dem SchatzBrief oder der VermögensPolice. Die Vertragsgestaltung ermöglicht eine zielgerichtete Übertragung der Vermögenswerte im Todesfall oder vorab per Schenkung. So lässt sich zum Beispiel durch die Benennung einer bezugsberechtigten Person einfach regeln, wer im Todesfall die Versicherungsleistung erhält. Die Todesfallleistung ist einkommensteuerfrei, d.h. die in ihr enthaltenen Erträge sind nicht zu versteuern. Die Todesfallleistung unterliegt der Erbschaftssteuer, sofern die erbschaftssteuerlichen Freibeträge überschritten werden.

Davon profitieren Kund:innen und Vermittler:innen

Als Partner für die Vorsorge und den Vermögensaufbau bietet Allianz Leben Lösungen, die helfen, bestehende Portfolios breiter, stabiler und schlussendlich zukunftsfähiger aufzustellen. Kundinnen und Kunden profitieren dabei von den Vorzügen einer Renten- bzw. Lebensversicherung sowie der Anlagekompetenz der Allianz.

Das vielseitige Tarifangebot eröffnet Vermittlerinnen und Vermittlern hervorragende Chancen, vorhandene Kundenbeziehungen auszubauen und neue Kund:innen zu gewinnen. Seit diesem Jahr hat Allianz Leben zudem ihr Tarifangebot um ausgewählte Tarife mit einer laufenden Vergütung aus dem Net-Asset-Value (NAV) ergänzt.

Mehr Informationen zur Zielgruppe vermögender Kund:innen finden Sie unter makler.allianz.de/vermoegen