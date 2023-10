Lesezeit: 1 min

Das BRICS-Forum erscheint als aufstrebender Machtblock und eine Alternative zum Westen. Wie reagiert dieser darauf?

Mit dem BRICS-Forum ist ein zunehmend erstarkender Machtfaktor in der Weltpolitik entstanden, der die seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion im Jahr 1991 endgültig auf den Westen zugeschnittene internationale Ordnung in Frage stellt und den globalen Machtanspruch der Vereinigten Staaten von Amerika durch einen internationalen Multilateralismus ersetzen möchte.

Es stellt sich deshalb die Frage, wie Washington und andere bedeutende Länder des westlichen Staatensystems auf den Aufstieg von BRICS reagieren.

Gibt es eine Stratgie?