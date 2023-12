Wie sicher sind Gold-ETCs?

ETC-Gläubiger wären anderen Gläubigern des Unternehmens gleichgestellt und würden nicht vorrangig ausbezahlt, erklärt die Verbraucherzentrale. Anleger müssten daher darauf vertrauen, dass das Spiel mit den Finanzgeschäften dauerhaft funktioniere. „Auch wenn das in der Vergangenheit gut funktioniert haben mag, ist unsicher, ob dies bei Verwerfungen an den Finanzmärkten auch weiterhin so läuft.“

ETC-Anleger sind nicht Eigentümer des Goldes Gold-ETCs sind rechtlich gesehen Inhaberschuldverschreibungen. Anleger sind nicht Eigentümer des Goldes, sondern werden zum Gläubiger des ETC-Emittenten und haben einen Anspruch auf Lieferung des Goldes. Das hinterlegte Gold zählt also nicht als Sondervermögen. Würde der Emittent bankrott gehen, würde es in die Konkursmasse fließen.

Auch Gold-ETCs sind populär – also börsengehandelte Wertpapiere, die häufig mit physischen Goldbeständen besichert sind. Allein in Xetra-Gold stecken über 12 Milliarden Euro (ISIN: DE000A0S9GB0). In Euwax Gold und Euwax Gold II sind es insgesamt fast 2 Milliarden Euro (ISIN: DE000EWG0LD1 und DE000EWG2LD7).

Gold ist nicht komplett versichert

Die Versicherung deckt nicht alle Risiken ab. Etwa sind bei Euwax II Verluste und Schäden nicht versichert, die direkt oder indirekt auf einen Krieg, Aufstände, Revolutionen, Bürgerkrieg oder andere Unruhen zurückzuführen sind (Basisprospekt vom 19. April 2021, Seite 12). Auch Kontamination durch Radioaktivität – etwa durch einen AKW-Unfall oder eine Kriegshandlung – ist nicht abgedeckt (Seite 12).

Bei einem Gold-ETC von Invesco ist die Verwahrstelle nicht verpflichtet, das Gold zu versichern (ISIN: XS2183935274). Zwar habe die Verwahrstelle im Rahmen einer Vereinbarung zugestimmt, das Gold zu versichern, heißt es weiter auf Seite 32 des Prospekts vom 23. Juni 2023. Allerdings müsse weder die Verwahrstelle noch die Emittentin sicherstellen, „dass angemessene Versicherungsvereinbarungen getroffen wurden (...) und sind auch nicht verpflichtet, diesbezüglich Nachforschungen anzustellen“. Daher könne die Versicherungssumme im Ernstfall nicht ausreichen.

Bei Xetra-Gold sind 5 Prozent des Goldes nicht physisch hinterlegt, sondern Lieferforderungen gegen den Barrenhersteller Umicore. Diese Lieferansprüche sind unbesichert, wie aus dem Prospekt hervorgeht. Anleger tragen also ein zusätzliches Gegenparteirisiko: Würde Umicore bankrott gehen, drohen Verluste.

Ein weiteres Risiko: Die Anbieter, die Verwahrstelle oder eine dritte Partei überprüfen das gelieferte Gold regelmäßig nicht auf Echtheit. Bei Xetra-Gold haftet der Lieferant Umicore für Echtheit und Feingehalt – und zwar in unbegrenzter Höhe bei grober Fahrlässigkeit und bis zu 500.000 Euro pro Jahr bei einfacher Fahrlässigkeit (Seite 25). Die Anbieter betonen, es würden bloß Barren gekauft, die dem Regelwerk der LBMA entsprechen und von LBMA-kontrollierten Herstellern und Raffinerien stammten.

Rechtsrisiko bei Ausland-ETCs

Wenn es zu Rechtsstreitigkeiten kommt und der ETC seinen Sitz im Ausland hat, kann das für Anleger rasch aufwendig und teuer werden. Sie müssen sich an ein Gericht im Domizilland des ETC wenden. Etwa gilt das für den 13,4 Mrd. Euro schweren Invesco Physical Gold, der in Irland ansässig ist (Prospekt Seite 44).

Deutsche Anleger müssten sich also vor Ort einen Anwalt suchen und wären mit zusätzlichen Kosten und Aufwand konfrontiert, zum Beispiel für Reise oder Übersetzung.

Beim Invesco-ETC darf die Verwahrstelle außerdem Unterverwahrstellen beauftragen, die sich um die Lagerung kümmern (Seite 32). Solange die Verwahrstelle dabei ausreichende Sorgfalt walten lässt und nicht boshaft oder fahrlässig handelt, muss sie für Verluste durch Fehlerverhalten der Unterstelle nicht haften.

Die Auslieferung physischen Goldes – etwa in einer Krise – könnte sich für manche Anleger schwierig gestalten. Wer etwa im Ausland wohnt, bei dem können relativ hohe Kosten anfallen. Zudem sind ETC-Investoren auf die Mitarbeit der eigenen Depotbank angewiesen: Diese muss den Auslieferungsantrag absenden. Bei Xetra-Gold wird das physische Gold nur an eine Bankfiliale geliefert. Bei Euwax II ist die Lieferung an die Privatadresse des Anlegers möglich.

Nicht alle Depotanbieter übernehmen die Antragsstellung. Etwa ist das bei der ING für Xetra-Gold nicht möglich, aber für Euwax II, wie eine DWN-Nachfrage ergibt. Eine Sprecherin von Scalable Capital lässt auf DWN-Anfrage offen, ob Kunden des Neobrokers einen entsprechenden Antrag stellen können. Kunden könnten direkt auf den Emittenten zugehen, erklärt sie. Letzteres ist aber zumindest bei den großen ETCs aus Deutschland nicht möglich.