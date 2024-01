Lesezeit: 3 min

Die Immobilienpreise fallen zum ersten Mal seit 2010. Eine gute Nachricht für Käufer – oder etwa nicht? Steigende Zinsen und schlechte Finanzierungsbedingungen ziehen Schneisen in den Markt. Ist die Blase am Platzen? Und wenn ja, was bedeutet das für Immobilienbesitzer und die Zukunft des deutschen Markts?

Stillstand am Bau? Hinweis auf das Platzen der Immobilienblase? (Foto: dpa) Foto: Sebastian Gollnow

Lesen Sie in diesem Artikel: Was die größten Risiken sind

Welche Auswirkungen das Platzen der Immobilienblase konkret hat

Worauf Immobilienbesitzer und Investoren unbedingt achten sollten article:full_access