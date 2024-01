Lesezeit: 2 min

Positive Entwicklung auf dem Immobilienmarkt für Käufer: Die Bauzinsen liegen wieder deutlich unter der Vier-Prozent-Marke, was zu günstigeren Finanzierungsmöglichkeiten führt. Dies, in Kombination mit stark-fallenden Preisen letztes Jahr. Ist jetzt der richtige Moment, in den Markt einzusteigen?

Bauzinsen sind unerwartet schnell zurückgegangen. (Foto: dpa) Foto: Monika Skolimowska

Lesen Sie in diesem Artikel: Warum die aktuellen Markt-Bedingungen besonders gut sind für Käufer

Wie stark die Preise seit letztem Jahr gefallen sind

Was die Herausforderungen für Verkäufer letztes Jahr waren article:full_access