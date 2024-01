Trotz Gewinnwachstum: T-Mobile US verfehlt hohe Erwartungen teilweise

Lesezeit: 1 min

Der US-Mobilfunkkonzern T-Mobile US will auch 2024 von seinem Vorsprung beim Ausbau des 5G-Mobilfunknetzes profitieren. Allerdings dürfte das Plus der Vertragskundenzahl geringer ausfallen als im vergangenen Jahr.

Trotz Gewinnwachstums verfehlt T-Mobile US die hohen Erwartungen zumindest teilweise Foto: Christoph Dernbach