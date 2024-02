Lesezeit: 11 min

Der Angriff Russlands auf die Ukraine hat Europa in Angst und Schrecken versetzt. Insbesondere Deutschland sonnte sich lange Jahre in dem Gefühl, glücklich den Kalten Krieg überwunden zu haben. Das Land sparte die Bundeswehr zu Grunde und schaffte sogar die Wehrpflicht ab. Die Amerikaner würden uns schon retten – das war die Versicherungspolice. Plötzlich jedoch haben wir in einer Art Schock-Therapie erkennen müssen, dass wir militärisch einer drohenden Aggression Putins blank gegenüberstehen. Eine Krise für Deutschlands Sicherheit, die jetzt allmählich zur Chance wird. Die Zeitenwende hat begonnen. Es bewegt sich was.

Ein Milliardengeschäft: Deutschland hat ein großes Budget für die Beschaffung von Patriot-Raketen freigegeben. (Foto: dpa) Foto: Sebastian Kahnert

Lesen Sie in diesem Artikel: Welche deutschen Unternehmen maßgeblich von den politischen Entscheidungen profitieren

Wie Deutschland in Sachen Luftverteidigung aufgestellt ist

Wie die Deutschen heute tatsächlich Krieg führen article:full_access

Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar Hier anmelden

Anmelden

Registrieren Benutzername oder Email-Adresse Passwort Code (just numbers) Anmelden Wenn Sie zuvor über FB / G + angemeldet waren, verwenden Sie bitte die Funktion 'Passwort vergessen' und geben Sie dort Ihre E-Mail-Adresse ein. Sie erhalten dann einen Link über den Sie sich anmelden und ein Passwort festlegen können. Passwort vergessen? Nach Eingabe Ihres Namens oder Ihrer Emailadresse erhalten Sie eine Email, in der Sie sich anmelden und ein Passwort festlegen können. Benutzername oder Email Absenden Lesen Sie viele Artikel kostenfrei. Newsletter bestellen, registrieren und weiterlesen.

Keine Verpflichtung - kein Abo. Emailadresse Passwort Passwort wiederholen Ich erkläre mich mit den AGB einverstanden (AGB...) Ich erkläre mich damit einverstanden, dass mir der tägliche redaktionelle Email-Newsletter DWN-Telegramm an meine Emailadresse geschickt wird. Diese Einwilligung kann ich jederzeit ohne Angabe von Gründen bei der BF Blogform Social Media GmbH widerrufen, z.B. per Email an leserservice@deutsche-wirtschafts-nachrichten.de Registrieren Sie sind bereits registriert? Anmelden Hilfe bei der Anmeldung und Registrierung: leserservice@deutsche-wirtschafts-nachrichten.de Es gelten unsere AGB und Datenschutzbestimmungen