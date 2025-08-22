Politik

Debatte über Kassenbeiträge: Neue Praxisgebühr und mehr Arzneimittel-Zuzahlungen?

Die steigenden Kosten im Gesundheitswesen bringen die Krankenkassen unter Druck. Vorschläge wie höhere Arzneimittel-Zuzahlung oder eine Praxisgebühr erhitzen die Gemüter. Doch welche Lösungen sind wirklich fair – und wer trägt am Ende die Last für stabile Kassenbeiträge?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
22.08.2025 12:33
Lesezeit: 2 min
Im Folgenden:

  • Warum fordern Experten eine Anpassung der Arzneimittel-Zuzahlung?
  • Welche Zahlen belegen die steigenden Belastungen der Krankenkassen?
  • Wie könnte eine Praxisgebühr die Arztbesuche beeinflussen?

