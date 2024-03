Lesezeit: 2 min

Die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt rutscht im EU-Vergleich zunehmend ab. Was sind die größten Investitionshindernisse and was sollte die Politik jetzt tun?

Bürokratie, hohe Energiekosten und mangelhafter Digitalisierung sind einige der größte Investitionshindernisse für Deutschland. (Foto: iStock/ronniechua) Foto: ronniechua

Lesen Sie in diesem Artikel: Welche Standortfaktoren sich immer mehr verschlechtern

Welche Gründe es dafür gibt und was die Experten raten

Welche Stärken der Standort Deutschland dennoch hat article:full_access

