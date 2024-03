Lesezeit: 1 min

Ausländische Unternehmen haben im vergangenen Jahr in Deutschland so wenig investiert wie schon lange nicht mehr. Das zeigt eine neue Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW). Aber auch die deutschen Unternehmen expandieren lieber anderswo in der EU. Die Zahlen zeigen eine beginnende Deindustrialisierung in Deutschland.

War das Tesla-Werk in Grünheide bei Berlin womöglich eines der letzten großen ausländischen Industrie-Ansiedlungen in Deutschland? (Foto: dpa) Foto: Carsten Koall

Lesen Sie in diesem Artikel: Wofür ausländische Firmen Geld in Deutschland einsetzen

Warum auch deutsche Firmen selbst in andere EU-Länder ausweichen

Wie die Rolle der Politik in diesem Zusammenhang vom Insitut der deutschen Wirtschaft (IW Köln) bewertet wird article:full_access

