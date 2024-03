GDL und Bahn legen Tarifstreit bei - Keine Streiks mehr

Lesezeit: 2 min

Nach mehr als vier Monaten und sechs Streiks der Lokführergewerkschaft GDL können Bahnreisende aufatmen: Deutsche Bahn und GDL haben in ihrem lange Zeit festgefahrenen Tarifkonflikt eine Einigung erzielt, wie beide Seiten am Montagabend mitteilten. Über die Details des Abschlusses wollen sie am Dienstagvormittag in separaten Pressekonferenzen in Berlin informieren.

Keine Streiks mehr: GDL und Bahn legen Tarifstreit bei (Foto: dpa). Foto: Julian Stratenschulte

Lesen Sie in diesem Artikel: Streiks drohen den Fahrgästen sowie Industriekunden der Bahn nun nicht mehr. Zuvor hatten beide Seiten Stillschweigen bis zum Abschluss der Tarifverhandlungen vereinbart. In der Politik wurde die... Streiks drohen den Fahrgästen sowie Industriekunden der Bahn nun nicht mehr. Zuvor hatten beide Seiten Stillschweigen bis zum Abschluss der Tarifverhandlungen vereinbart. In der Politik wurde die... article:full_access

