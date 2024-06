Lesezeit: 1 min

Die Deutsche Bundesbank plant, ihr Filialnetz zu straffen, indem sie in den nächsten Jahren 8 ihrer derzeit 31 Filialen schließt. Gleichzeitig sind Neubauten an "logistisch günstigen Standorten" in Frankfurt, Hannover, Köln und Stuttgart geplant, wie die Notenbank am Dienstag in Frankfurt bekannt gab.

Blick auf die Zentrale der Deutschen Bundesbank, die ihr Filialnetz straffen möchte - mit Schließungen und Neubauten (Foto: dpa). Foto: Lando Hass

Lesen Sie in diesem Artikel: Warum die Deutsche Bundesbank ihr Filialnetz strafft und welche Standorte betroffen sind

Wie sich die Mitarbeiterzahl der Bundesbank über die Jahre entwickelt hat

Was die Neuaufstellung für die Bargeldversorgung und regionale Präsenz bedeutet article:full_access

