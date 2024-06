Lesezeit: 1 min

In der deutschen Medienpolitik wird erneut über die Höhe des Rundfunkbeitrags diskutiert. Ab 2025 könnte er laut einer Empfehlung um 58 Cent auf 18,94 Euro pro Monat steigen, was jedoch auf Widerstand stößt. Ministerpräsidenten sind uneinig, was die Zukunft betrifft.

Ein Anschreiben zur Anmeldung für die Rundfunkgebühren liegt auf einem Überweisungsträger (Foto: dpa). Foto: Sebastian Kahnert

Lesen Sie in diesem Artikel: Warum die Debatte um die Beitragshöhe ab 2025 so kontrovers ist

Welche Auswirkungen der bundesweite Meldedatenabgleich hatte

Warum einige Ministerpräsidenten gegen eine Beitragserhöhung sind article:full_access

