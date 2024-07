Lesezeit: 6 min

Annähernd die Hälfte der Amerikaner und ein Viertel der Deutschen würde das Elektroauto wieder gegen ein Fahrzeug mit Benzinmotor eintauschen. So das Ergebnis einer McKinsey-Analyse. Die Hauptgründe liegen in den Schwierigkeiten beim Aufladen von Elektroautos und an den Anschaffungskosten für das Auto.

Ein Elektroauto des Typs Tesla S lädt an einer Stromtankstelle (Foto: dpa). Foto: Lino Mirgeler

Lesen Sie in diesem Artikel: Die dramatischen Ergebnisse der McKinsey-Studie zur Elektroauto-Nutzung

Warum fast ein Drittel der Nutzer ihr Elektroauto zurückgeben will

Warum chinesische Elektroautos immer beliebter werden article:full_access

Mit einem Benutzernamen können Sie diesen Artikel kostenlos lesen. Registrieren Sie einen kostenlosen Benutzernamen oder melden Sie sich mit einem vorhandenen an.