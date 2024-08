Lesezeit: 5 min

Liebe Leserinnen und Leser, jede Woche gibt es ein Thema, das uns in der DWN-Redaktion besonders beschäftigt und das wir oft auch emotional diskutieren. An dieser Stelle stellen wir - wie jeden Freitag - unseren Standpunkt klar. In dieser Woche geht es um Björn Höcke. Niemand regt das Land so sehr auf wie er. Zeit, ihn am Schlafittchen zu packen und zur Verantwortung zu ziehen. Wir begeben uns dazu auf Reisen.

Will alle vorführen: AfD-Politiker Björn Höcke (rechts) kommt mit den Anwälten Ralf Hornemann und Florian Gempe ins Landgericht Halle/Saale. Höcke musste sich dort wegen Verwendung verbotener Losungen der Sturmabteilung (SA) verantworten (Foto: dpa).

Im Folgenden: Wie könnte man Björn Höckes widerliche Spielchen stoppen?

Warum ein Blick in die USA zeigt, dass der Staat sich nicht alles gefallen lassen muss

Weshalb ein Blick in die NS-Rechtsgeschichte Höcke nicht verblüffen sollte Für den Zugang registrieren Sie einen Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

