Nach einem tödlichen Raketenangriff auf den Golanhöhen kündigte Israel einen Vergeltungsschlag an. Nun hat das israelische Militär reagiert. Ziel war ein hochrangiger Kommandeur der Hisbollah. Wie groß ist das Eskalationspotenzial in der Region?

Bei einem israelischen Luftangriff im Südlibanon sind am Montag nach Angaben des libanesischen Militärs zwei Hisbollah-Mitglieder getötet worden. Am Dienstagabend erfolgte auch in Beirut ein israelischer Angriff (Foto: dpa).

Foto: Taher Abu Hamdan