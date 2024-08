Lesezeit: 3 min

Ausbildungsmisere trifft Fachkräftemangel: Zahlreiche Maßnahmen sollen junge Menschen in Berufe bringen. Erfolglos, denn fast drei Millionen haben in Deutschland überhaupt keinen Berufsabschluss – weder eine abgeschlossene Ausbildung noch einen Studienabschluss. Wie kann das sein? Wie der Staat dabei draufzahlt und wie ein neues Gesetz eine Gleichstellung auch ohne formalen Abschluss möglich machen will. Zweite Chance oder Qualitätsverlust?

Kein Zugang zum Arbeitsmarkt: Nachdem die Zahl der jungen Menschen ohne Berufsabschluss zuletzt immer weiter angestiegen ist, bilden die aktuellsten Zahlen für das Jahr 2022 einen neuen Rekord. 19 Prozent der 20- bis 34-Jährigen sind betroffen. (Foto: dpa) Foto: Uwe Zucchi

Lesen Sie in diesem Artikel: Wieso der Übergang in eine Ausbildung immer schlechter gelingt

Warum die Betroffenen oft auch keinen Schulabschluss haben

Berufsvalidierungsgesetz: Zweite Chance oder Qualitätsverlust? article:full_access

