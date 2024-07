Lesezeit: 4 min

Im Jahr 2024 kamen in Deutschland so wenige Kinder zur Welt, wie seit 2009 nicht mehr. Gleichzeitig gehen die Babyboomer in Rente. Eine Lücke tut sich auf, denn immer mehr wichtige Jobs bleiben unbesetzt. Derweil diskutiert die junge Generation von Arbeitnehmern über die 4-Tage-Woche und Work-Life-Balance. Unweigerlich vergrößert sich somit die Zahl an unbesetzten Stellen bundesweit. Können Roboter hier Abhilfe schaffen?

Robotik und KI könnten den Arbeitsmarkt entlasten. Bei der Automatisierung liegt Deutschland hinter Japan und China, hat aber Potenzial durch neue Initiativen und Start-ups. (Foto: dpa) Foto: Bodo Schackow

Lesen Sie in diesem Artikel: Wie sich der Fachkräftemangel auf die deutsche Wirtschaft auswirkt und welche Kosten dadurch entstehen

Welche Maßnahmen Deutschland ergreift, um den Fachkräftemangel zu mildern

Welche Rolle Robotik und KI-basierte Systeme zur Bewältigung des demografischen Wandels spielen article:full_access

