Russlands Präsident Wladimir Putin sieht den möglichen Einsatz westlicher Präzisionswaffen gegen Ziele tief im russischen Territorium als direkten Eingriff der Nato in den Konflikt. "Das wird bedeuten, dass die Nato-Staaten, die USA und die europäischen Länder mit Russland im Krieg stehen", erklärte Putin in einem Interview mit einem Journalisten des russischen Staatsfernsehens in St. Petersburg.

Auf diesem von der staatlichen Nachrichtenagentur Sputnik via AP veröffentlichten Foto hört der russische Präsident Wladimir Putin dem Vorsitzenden der Rechnungskammer, Kowaltschuk, zu (Foto: dpa). Foto: Vyacheslav Prokofyev

Im Folgenden: Putin warnt vor Eskalation durch Nato-Kriegsbeteiligung und Waffenfreigabe

Großbritannien und USA: Steht die Entscheidung über den Einsatz von Raketen bevor?

Selenskyj bestätigt russische Gegenoffensive nahe der ukrainischen Grenze

