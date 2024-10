Lesezeit: 3 min

In keinem anderen Teil der Welt ist Gold so präsent wie in China. Warum dort, warum nicht hier? Unsichere Zeiten gibt es weltweit - und nur die chinesische Jugend scheint vorauszudenken. Wir schauen genauer hin.

Goldschmuck aus 999er Gold ist bei chinesischen Hochzeiten traditionell ein unverzichtbares Geschenk für die Braut. (Foto: iStock.com, Terence-Chong)

Im Folgenden: Warum die Nachfrage nach Gold in China in den letzten Jahren so stark gestiegen ist

Welche Rolle Gold in der chinesischen Tradition spielt und wie dies die heutige Goldnachfrage beeinflusst

