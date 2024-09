Sorge vor umfassendem Krieg zwischen Israel und Hisbollah

Lesezeit: 3 min

Alle Appelle verpuffen. Israel und die proiranische Hisbollah-Miliz im Libanon kündigen weitere Kämpfe an. Die Sorge vor einer möglichen Bodenoffensive Israels im Süden des Nachbarlands wächst. Niemand scheint Netanjahu bremsen zu können.

Menschen versammeln sich am Ort eines israelischen Raketeneinschlags in den südlichen Vororten von Beirut. Israels Armee hat eigenen Angaben zufolge ein Ziel in Libanons Hauptstadt Beirut angegriffen. (Foto: dpa)

Foto: Bilal Hussein