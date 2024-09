Lesezeit: 3 min

Wenn es darauf ankommt, ist auf das Bürgertum Verlass. An einem sonnigen Spätsommertag fährt man gerne aus, auf eine Landpartie mit der Familie. Dieses Jahr am Wahlsonntag hieß es indessen, die gesellschaftspolitische Pflicht erfüllen und wählen gehen. Egal, wie es ausgeht, es ging darum ein Zeichen zu setzen: dass alle verstanden haben, dass alle wissen, dass die beschaulichen Jahre vorüber sind in Brandenburg. Entsprechend hoch ist die Wahlbeteiligung ausgefallen - es ist nichts weniger als eine Richtungswahl für das Jahrzehnte von Sozialdemokraten regierte Bundesland. Und ein Fanal für die Bundesregierung!

All in, um ein Tor zu machen: Dietmar Woidke, Brandenburgs Ministerpräsident und SPD-Vorsitzender der SPD in Brandenburg, bei der Stimmabgabe in seinem Wahllokal. (Foto: dpa) Foto: Patrick Pleul

Im Folgenden: Wie der Ministerpräsident seine Bürger mobilisieren konnte und an die Wahlurne geholt hat

Warum die Grünen heftig verloren haben, aber noch auf ein Direktmandat hoffen können

