Chinas Ankündigung eines Konjunkturprogramms, die Zinssenkung der US-Notenbank um 50 Basispunkte und die turbulente geopolitische Lage in der Welt - an der Wall Street hat es in den vergangenen Tagen und Wochen reichlich Gesprächsstoff gegeben. Lesen sie, was die Börsenprofis sagen - und wie sich Anleger nun am besten verhalten sollten.

US-amerikanische Flaggen wehen in Downtown Manhattan, New York Citys Finanzdistrikt Wall Street: Kam der Zinsschritt der Fed noch rechtzeitig? (Foto: dpa)

David Tepper hält an China-Beteiligungen fest

Der milliardenschwere Investor David Tepper, Gründer von Appaloosa Management, kauft verstärkt „alles, was mit China zu tun hat“. Dies ist seine Reaktion auf die von Peking angekündigten Konjunkturmaßnahmen. Die Zentralbank des Landes hat die Zinssätze gesenkt, eine Liquiditätsspritze für den Aktienmarkt angekündigt, die Mindestreserveanforderungen für Banken gesenkt und Unternehmen ermutigt, ihre eigenen Aktien zurückzukaufen.

„Ich dachte, was die Fed letzte Woche getan hat, würde zu einer weicheren Politik in China führen, aber ich wusste nicht, dass sie schwere Geschütze auffahren würden“, sagte der Investor in einem Interview mit CNBC. Im zweiten Quartal hielt Appaloosa Management an fast allen seinen chinesischen Beteiligungen fest und reduzierte nur seine Positionen in der Alibaba Group und in US-Tech-Giganten. Das Unternehmen kauft nun weiterhin Aktien chinesischer Unternehmen wie Alibaba und Baidu.

„Unsere Position ist ein bisschen 'länger' geworden (mehr Wetten auf Aktienkurswachstum, Anm. d. Redaktion), mehr chinesische Aktien“, sagte er und verwies auf die niedrigen Bewertungen der einheimischen Unternehmen.

Goldman Sachs: China steht anders da

Chinesische Aktien sind ein wichtiger Bestandteil der Roadmap von Investmentmanagern für die Zeit nach den US-Präsidentschaftswahlen, sagen die Analysten von Goldman Sachs.

Die von der chinesischen Zentralbank angekündigten Konjunkturmaßnahmen haben die größte Rallye bei chinesischen Aktien seit einem Jahrzehnt ausgelöst. Die Anleger sind jedoch vorsichtig, denn die wirtschaftlichen Probleme des Landes haben sich an der Börse mehr als einmal bemerkbar gemacht. „Ich glaube definitiv, dass China diesmal anders dasteht“, so die Analysten von Goldman Sachs in einer von Bloomberg veröffentlichten Mitteilung an ihre Kunden.

Er merkt an, dass die Allokation eines geringeren als des üblichen Anteils eines Portfolios in chinesische Aktien wahrscheinlich die am weitesten verbreitete Haltung unter Investmentmanagern ist. Die Stimmung ändert sich jedoch nach den Ankündigungen der Zentralbank.

„Die Schwellenländer haben sich zu einer bevorzugten Anlage für die Zeit nach den US-Wahlen im November und Dezember entwickelt“, heißt es, und es wird auf die Futures für das Jahresende verwiesen.

Jamie Dimon: Geopolitische Lage wird schlechter

Die geopolitische Lage verbessert sich nicht, meint Jamie Dimon, Chef der größten US-Bank JPMorgan Chase. „Ich bin besorgt über die geopolitische Lage, die den Zustand der Wirtschaft bestimmen könnte“, sagte der CEO bei seinem Besuch in Indien.

„Die geopolitische Lage wird nicht besser, sondern schlechter. Es besteht die Möglichkeit von Katastrophen bei der Energieversorgung. Gott weiß, ob sich nicht andere Länder einmischen werden. Im Moment herrscht viel Krieg“, sagte er und bezog sich dabei auf die Angriffe der Houthi im Roten Meer.

Während die Anleger an der Wall Street die Zinssenkungen der US-Notenbank begrüßten, hatte Dimon keine Eile zu feiern.

„Langfristig bin ich ein Optimist, aber kurzfristig bin ich skeptischer als andere Leute, die sagen, dass alles gut werden wird. Die Märkte verhalten sich so, als ob alles gut werden würde. Sie können mich zu den Vorsichtigen zählen“, sagte der CEO.

Laut Mark Spitznagel sind die Aktienbewertungen zu hoch

Mark Spitznagel, Gründer und Chief Investment Officer von Universa Investments, ist der Ansicht, dass sich die Aktienmärkte in einem idealen Umfeld befinden - die Aktienbewertungen sind hoch, aber die Zinsen fallen und die Wirtschaft steuert auf eine Rezession zu.

Die Anleger sollten jedoch vorsichtig sein, da sich die Situation schnell ändern kann. „Wenn die Umkehrung der Zinskurve endet, beginnt die Uhr zu ticken und wir kommen in den Bereich der schwarzen Schwäne“, sagt Spitznagel, dessen Firma vom Autor des Schwarzen Schwans, Nassim Nicholas Taleb, beraten wird. „Die schwarzen Schwäne lauern immer, aber jetzt sind wir in ihrem Gebiet.“

Der S&P 500 hat in diesem Jahr 42 Rekorde aufgestellt. Der Index wurde durch starke Unternehmensgewinne, die Zinssenkungen der Fed und die Erwartung, dass die Wirtschaft eine Rezession vermeiden wird, begünstigt. Spitznagel ist jedoch der Ansicht, dass der Rückgang der Kreditkosten bei den Anlegern Fragen darüber aufwerfen sollte, wie der Aktienmarkt im nächsten Jahr aussehen wird.

„Gold wird fallen, Kryptowährungen werden zusammen mit riskanten Anlageklassen fallen“, sagt er und weist darauf hin, dass Anleihen vor einem Abschwung schützen können. Er rechnet in den kommenden Wochen mit mehr Volatilität an den Aktienmärkten. Weiterlesen DWN-Marktreport: US-Notenbank wagt großen Schritt – mit 50 Punkten in neue Ära!

Bill Nygren sucht nach kostengünstigen Unternehmen mit Cashflow

Bill Nygern, Fondsmanager bei Oakmark Funds und legendärer Value-Investor, warnt davor, dass der S&P 500, der wichtigste US-Aktienindex, nicht mehr die Diversifizierung bietet, die er einst bot. Das bedeutet, dass der Index risikoreicher ist, als gemeinhin angenommen wird.

Anstatt Aktien großer Technologieunternehmen zu kaufen, sucht er nach kostengünstigen Unternehmen, die über einen ausreichenden Cashflow verfügen, um ihre eigenen Aktien zurückzukaufen.

„Für uns ist es sehr wichtig, in Unternehmen zu investieren, die die Initiative ergreifen und überschüssiges Kapital nutzen, um ihre eigenen Aktien zurückzukaufen“, erklärte Nygren gegenüber CNBC.

Er nannte Corbridge Financial als Beispiel. „Es ist ein Unternehmen, das nicht vielen Leuten bekannt ist“, bemerkte er. „Sie sind nicht darauf angewiesen, dass andere Anleger ihren Wert erkennen. Sie verwässern einfach die Anzahl der notierten Aktien.“

Denis Coleman: Schritt der Fed kam nicht zu spät

Denis Coleman, Chief Financial Officer der US-Investmentbank Goldman Sachs, ist überzeugt, dass der Schritt der Fed - der größer war als von den meisten erwartet - nicht zu spät kam. „Ich denke, diese erste Senkung um 50 Basispunkte ist ein klares Signal für den weiteren Weg. Ich hoffe, dass sie allmählich Vertrauen schafft und offensichtlich die Kapitalkosten senkt - und vielleicht zu etwas strategischeren Entscheidungen später im Jahr führt“, sagte Coleman gegenüber CNBC.

„Auf dem Weg ins Jahr 2025 wird dies hoffentlich zu aufgeschobenen Projekten ermutigen, und es wird mehr Aktivität auf allen Märkten geben“, so der Finanzchef von Goldman Sachs. Seiner Ansicht nach hat die Zentralbank für eine „weiche Landung“ der US-Wirtschaft gesorgt, d.h. sie hat die Inflation unter Kontrolle gehalten und eine Rezession vermieden.

„Der Konsens ist jetzt. Es ist immer sehr schwierig, die Wirtschaft in Übergangsphasen unter Kontrolle zu bringen. Aber die Inflation geht zurück, die Arbeitslosigkeit ist unter Kontrolle, die Zinssätze beginnen zu sinken, und der Kurs der sanften Landung wird im Grunde beibehalten“, sagte der Banker.