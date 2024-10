Lesezeit: 2 min

Eine Störung bei der Deutschen Flugsicherung hat erneut zu massiven Verzögerungen und Flugausfällen geführt. Besonders betroffen war der Flughafen Frankfurt, wo bis zum Mittag rund 80 Flüge gestrichen wurden, wie der Betreiber Fraport mitteilte. Nicht zum ersten Mal kommt es in Deutschland zu solch massiven technischen Störungen - woran liegt's?

Reisende stehen im Terminal 1 in einer Schlange an. Eine technische Störung bei der Deutschen Flugsicherung führt zu erheblichen Verzögerungen am Flughafen Frankfurt (Foto: dpa).

Foto: Andreas Arnold