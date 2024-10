Lesezeit: 1 min

Ungarn hat in einem Brief an die EU-Kommission offiziell gefordert, aus den bestehenden EU-Asylregeln auszusteigen. Der ungarische Europaminister Janos Boka teilte auf der Plattform X mit, dass er sich in einem Schreiben direkt an die EU-Innenkommissarin Ylva Johansson gewandt habe. Was genau heißt das?

Victor Orban, ungarischer Ministerpräsident, hatte im September angekündigt, dass Ungarn aus den EU-Asylregeln aussteigen möchte (Foot: dpa). Foto: Wolfgang Kumm

Im Folgenden: Warum Ungarn eine stärkere Kontrolle über Migration als notwendig ansieht

Welche Rolle die Niederlande in diesem Prozess spielen

