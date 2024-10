Lesezeit: 2 min

Ein neuer Bericht des Deutschen Instituts für Menschenrechte deckt die Herausforderungen auf, mit denen Opfer von Menschenhandel in Deutschland konfrontiert sind. Der Bericht beleuchtet die Branchen, in denen Menschenhandel häufig vorkommt, und fordert umfassende Maßnahmen zum Schutz der Betroffenen.

Menschenhandel findet jeden Tag in Deutschland statt, unter anderem in der Pflege, im Haushalt, in der Prostitution sowie im Bauwesen. (Foto: dpa)

Foto: Fabian Sommer