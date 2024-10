Stromautobahn Suedlink: Erste Kabel für Ökostrom von Nord nach Süd

Lesezeit: 2 min

Die Arbeiten an der Stromautobahn Suedlink schreiten weiter voran. Im Landkreis Rotenburg (Wümme) in Niedersachsen werden derzeit die ersten Kabel verlegt, wie der Betreiber Tennet bekanntgab. Am Dienstag informierte das Unternehmen über den Baubeginn im Raum Heeslingen. Zukünftig soll die Trasse grünen Strom aus dem Norden in den Süden Deutschlands transportieren.

Bauarbeiter stehen auf dem Bohrer, der die 800 Meter lange Pilotbohrung unter der Tauber vollzieht. Damit beginnt der Bau des ersten Streckenabschnitts SuedLink (Foto: dpa). Foto: Daniel Löb

Im Folgenden: Wie Suedlink bald zehn Millionen Haushalte mit Ökostrom versorgen wird

Warum Bayern und Baden-Württemberg auf Windkraft aus dem Norden angewiesen sind

