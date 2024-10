Lesezeit: 7 min

Die Wirtschaftslage vor 60 Jahren war eine andere als heute. Die Antwort der Politik ist dieselbe. Deutschland versucht, Fachkräfte anzuwerben, um die Lücken in den Firmen und Einrichtungen zu füllen. Was früher mal Gastarbeiter aus dem Mittelmeerraum waren, sind inzwischen Arbeitsmigranten aus Asien und Südamerika. Die Frage, ob unsere Gesellschaft bereit ist, da mitzuziehen, stellt sich die Regierung von Kanzler Olaf Scholz (SPD) gar nicht mehr. Er hat sich diese Woche beim Arbeitgebertag verpflichtet, zu liefern und den Firmen für die benötigten Arbeitskräfte alle denkbaren Brücken zu bauen. Heute reist er eigens nach Indien. Will Olaf Scholz unbedingt mit dem Kopf durch die Wand?

Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) trifft sich jungen Menschen aus Indien, die am Goethe-Institut Deutsch lernen. Heil wirbt dort um Fachkräfte – auch der Kanzler begibt sich jetzt zusammen mit Heil auf den Weg. (Foto: dpa) Foto: Christophe Gateau

Im Folgenden: Was für Erfahrungen Recruiting-Agenturen bei der Anwerbung von Fachkräften sammeln

Wieso rein praktisch Behörden und Konsulate derzeit noch überfordert sind und keine große Hilfe

Weshalb die Bundesregierung ausgerechnet Indien für die Lösung der Engpässe hält

