Wenn aktive Soldaten oder hochrangige Militärs sich in die aktuelle Politik einmischen und beginnen, Wahlempfehlungen abzugeben, lässt das tief blicken. In den USA gilt es als geradezu unerhört. Wer in der Army dient, neigt dazu, dem Oberbefehlshaber zu dienen. Derzeit sprechen sich immer mehr namhafte Offiziere und sogar frühere Minister Donald Trumps vernehmlich gegen dessen erneute Kandidatur aus. Kann Kamala Harry profitieren?

Vorsicht an der Bahnsteigkante: US-Generäle an Deck des US-amerikanischen Flugzeugträgers USS Theodore Roosevelt während ein US-Kampfflugzeug landet. (Foto: dpa)

Im Folgenden: Warum sich fast alle Generäle in seiner Administration von Trump abgewendet haben

Wieso Trump aus Sicht derer, die es wissen müssen, eine Gefahr ist

Weshalb Trump (alias „Agent Orange") das zutiefst enttäuscht, aber wohl auch kaltlässt

