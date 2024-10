Krankenkassen: Wenig Widerspruch gegen E-Patientenakte

Lesezeit: 2 min

Die Auguren hatten Recht: Die Deutschen haben scheinbar nicht gegen die elektronische Patientenakte auszusetzen. Die deutschen Versicherer AOK, Techniker, Barmer und DAK mit insgesamt mehr als 50 Millionen Versicherten melden, dass es eher wenig Widersprüche von den Kassenpatienten gibt.

In der E-Health-Showpraxis der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin wird eine Gesundheitskarte in ein Lesegerät gesteckt. Die mit der Karte verknüpfte elektronische Patientenakte ist in der deutschen Bevölkerung populär. (Foto: dpa)

Foto: Jens Kalaene