Lesezeit: 2 min

Teilen article_share:article

Ein „Jahrhundert-Unwetter“ reißt in Spanien mindestens 95 Menschen in den Tod. Weitere Opfer sind zu befürchten. Die Suche nach Leichen, Vermissten und von der Außenwelt abgeschnittenen Menschen wird fortgesetzt. Wie konnte es zu so einer entsetzlichen Katastrophe kommen?

Tödliche Flut in Spanien: Rettungskräfte gehen an aufgestapelten Autos vorbei, die von den Überschwemmungen weggeschwemmt wurden. (Foto: dpa) Foto: Alberto Saiz

Im Folgenden: Wie viele Tode, Vermisste und Verletzte zu beklagen sind

Warum die Opferzahlen noch steigen werden

Warum die Flut so verheerend eintrat 'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.

Hier für nur 1,99 EUR/Monat weiterlesen ✔ Unbegrenzter Zugriff auf alle Basis-Inhalte ✔ Inklusive täglichem Newsletter ✔ Weniger Werbung ✔ Vorlesefunktion aller Artikel