Zölle und Steuern: Trumps Versprechungen könnten sich rächen

Lesezeit: 4 min

Donald Trumps vollmundiges Versprechen, den „Inflations-Alptraum“ in den USA zu beenden kann zum großen Problem für den 78-Jährigen werden. Lesen Sie, was Trump für die US-Wirtschaft plant und warum so manches schieflaufen könnte.

Die fallende US-Inflationsrate spielt Trump momentan in die Hände, doch das könnte sich ändern, so Wirtschaftsexperten. (Foto: dpa) Foto: Jacek Boczarski

Im Folgenden: Trumps "America First"-Politik, seine protektionistischen Wirtschaftspolitik und seine Zollpolitik

Wieso Fachleute sich Sorgen über Trumps angekündigte Zölle machen

