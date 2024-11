Party der Öl-Industrie? 1.700 Lobbyisten auf Klimagipfel

Lesezeit: 2 min

Worum es Baku beim Klimagipfel geht - darüber scheint es sehr unterschiedliche Ansichten geben. Umweltaktivisten sehen sich mit 1700 Lobbyisten konfrontiert, die eine andere Agenda verfolgen. Die Ölstadt Baku als Standort des Treffens scheint geradezu prädestiniert für diesen Konflikt

Aktivisten nehmen an einer Demo gegen fossile Brennstoffe mit dem Titel "Weed out the snakes" (Schlangen ausmerzen) im Rahmen des UN-Klimagipfels COP29 teil. (Foto: dpa)

Foto: Joshua A. Bickel